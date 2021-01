Schon im vergangenen Jahr, zu Beginn der Corona-Einschränkungen, fand sich Hans-Christoph Stolleis spontan mit fünf Gleichgesinnten zu einer ehrenamtlichen Formation von Einkaufshelfern zusammen. Einkaufshelden nannten sie ihre Gruppe, die über die sozialen Medien schnell zahlreiche weitere Mitstreiter fand. Für ältere oder besonders gefährdete Menschen erledigen sie die Einkäufe oder auch das Besorgen von Medikamenten.

„Mittlerweile verfügen wir über ein Netzwerk von 240 Helfern und konnten schon an mehr als 80 Haushalte einen Einkaufshelfer vermitteln“, sagt Stolleis. Während des Sommers, als die Infektionszahlen rückläufig waren, gingen auch die Anfragen zurück. Manche Einkaufshelden erledigen aber schon seit März ununterbrochen die Einkäufe für ihre jeweiligen Paten, was den 27-Jährigen besonders freut. „Zum Teil sind sogar neue Freundschaften entstanden“, erzählt er. Durch den erneuten Lockdown wird das Hilfsangebot nun wieder stärker nachgefragt. Da viele älteren Menschen Probleme dabei haben, an einen Impftermin zu kommen, bieten die Unterstützer nun auch an, Termine im Internet zu buchen. Auch die Möglichkeit, jemanden zum Impfzentrum zu fahren, wird angeboten.

Die Organisatoren versuchen, Helfer und Nutzer zusammenzubringen, die nah beieinander wohnen. Zum einen, um den Aufwand zu minimieren, zum anderen aber auch, weil sich dadurch der ein oder andere sogar schon kennt. Neben dem Stadtgebiet können auch die Weindörfer und die Talgemeinden mitversorgt werden.

Zur Zeit haben die Einkaufshelfer noch Kapazitäten frei. Noch etwa 160 freiwillige Helfer stehen parat, um Aufträge entgegenzunehmen. Wer sich unterstützen lassen möchte, ruft die Einkaufshelden-Hotline an und nennt dort seine Kontaktdaten und Wünsche. Die Einkaufshelden stellen dann den Kontakt zu einem passenden Helfer her.

