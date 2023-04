Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lachen-Speyerdorf zählt eine Gaststätte weniger. Der Verlust soll aber 2021 ein wenig ausgeglichen werden.

Die „kleine Kneipe“ in Lachen-Speyerdorf in der Theodor-Heuss-Straße ist geschlossen. Nach über 85 Jahren und vier Generationen wird das Gasthaus „Zur Traube“ in eine Wohnung