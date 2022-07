Das seit Jahren als Parkplatz genutzte freie Grundstück in der Wallonenstraße in Lambrecht sei nun verkauft, teilte Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) dem Stadtrat am Dienstag mit. Am 4. Juli habe die Stadt den Kaufvertrag mit dem Bauträger unterzeichnet, der auf dem Gelände Wohnungen bauen will. Die neue Nutzung des Geländes ist ein Projekt des zweiten Abschnitts der Lambrechter Stadtkernsanierung. Auch mit einem anderen Großprojekt der Stadtkernsanierung gehe es voran, erläuterte Müller. Mit den Arbeiten zur Neugestaltung des Umfelds der Klosterkirche soll am 22. August begonnen werden. Eine Anwohnerversammlung ist für Donnerstag, 28. Juli, 19 Uhr, im Gemeinschaftshaus geplant.