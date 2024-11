Neustadt feiert im kommenden Jahr Jubiläum: 750 Jahre ist dann die Verleihung der Stadtrechte her. An dem Programm fürs Jubiläumsjahr wird derzeit noch gearbeitet. Von der Stadt heißt es dazu: „Alle sind eingeladen mitzufeiern und sich zu beteiligen.“ Wer sich mit eigenen Veranstaltungen ins Programm einreihen möchte, kann diese der Stadt melden – per E-Mail an 750jahre@neustadt.eu oder über ein Anmeldeformular, das auf der Website der Stadt zu finden ist. Die Frist dafür endet allerdings am Freitag, 15. November. Eingeladen sind laut Stadt Einzelpersonen, Vereine, Initiativen und Organisationen, die sich mit ihren Aktionen und Veranstaltungen in das Jubiläumsjahr thematisch einbringen möchten. Eine finale Auswahl bleibt dem städtischen Projektteam „750 Jahre Stadtrechte“ vorbehalten. Der Fantasie der Anbieter will die Verwaltung keine Grenzen setzen: Es könne sich um einen historischen Rückblick auf das Jahr 1275 handeln, um eine Aktion mit 75 oder 750 Beteiligten, einen Ausblick auf die nächsten 750 Jahre oder ein besonderes Ereignis in den vergangenen 750 Jahren. Das Jahresprogramm wird beim Neujahrsempfang am 10. Januar offiziell präsentiert.