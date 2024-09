Zum Jubiläum „750 Jahre Stadtrechte“ plant die Stadt für 2025 ein umfangreiches Programm. „Ganz wichtig: Alle sind eingeladen mitzufeiern und sich zu beteiligen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Stadt ruft daher städtische Abteilungen, Tochtergesellschaften, Vereine, Schulen, Firmen oder Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger dazu auf, gemeinsam ein buntes und abwechslungsreiches Jahresprogramm mitzugestalten. „Dabei kann es sich um einen historischen Rückblick auf das Jahr 1275, eine Aktion mit 75 oder 750 Beteiligten, ein Ausblick auf die nächsten 750 Jahre oder ein besonderes Ereignis in den vergangenen 750 Jahren handeln“, so die Stadt. Bis 15. November können Interessierte ihre Beitragsideen zum Stadtjubiläum entweder per Mail an 750jahre@neustadt.eu oder direkt über das Anmeldeformular auf der Homepage https://www.neustadt.eu/anmeldung750jahre melden. Auch für den Rheinland-Pfalz-Tag, der vom 23. bis 25. Mai stattfindet, hofft die Stadt auf Unterstützung der Bürger – als Volunteer beim Bühnenprogramm oder Gästeguide.