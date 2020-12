Im Stadthaus in der Hindenburgstraße 9a sollen ab Donnerstag, 10. Dezember, viele Termine auch online gebucht werden können. Das neue System lehne sich dabei an das Ticketsystem für den städtischen Wertstoffhof an, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Es gelte für die Bereiche Bürgerbüro, Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Ausländerbehörde. Erreichbar sei es unter https://www.neustadt.eu/termin. Pro Termin seien bis zu drei Dienstleistungen pro Bereich möglich. Bisher vereinbarte Termine würden in das neue Angebot übernommen und behielten ihre Gültigkeit. Daneben könnten Termine auch weiterhin über die Telefon-

Hotlines vereinbart werden.