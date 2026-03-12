Seit dem 1. März ist der große Saal der Deidesheimer Stadthalle wegen geschlossen. Damit das nicht dauerhaft so bleibt, kämpft eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Halle.

Kann sich Deidesheim es leisten, auf seine Stadthalle zu verzichten? Für die Bürgerinitiative, die seit Wochen für ihren Erhalt kämpft, ist die Antwort eindeutig: Nein. Mit diesem Satz endet ihr Auftritt in der jüngsten Sitzung des Stadtrats – ein knappes Fazit nach einem Vortrag, der zwischen Leidenschaft, Zahlenwerk und politischem Appell pendelt. Mehr als 1000 Menschen haben die Online-Petition der Initiative unterschrieben, über einen Einwohnerantrag erhielt sie schließlich Rederecht im Rat.

„Wir lieben Deidesheim, wir lieben unsere Stadthalle. Wir hängen mit unserem Herz daran“, sagt Sprecher Thomas Zacharias zu Beginn. Deshalb habe man ein „machbares Konzept mit tragbarer Finanzierung und Verantwortung“ erarbeitet.

Jahrelanger Sanierungsstau

Er skizziert zunächst an die Ausgangslage. Seit Jahren leide die Stadthalle unter Sanierungsstau, vor allem beim Brandschutz. Ende 2025 wird bei einer Begehung deutlich, dass zentrale Mängel nicht behoben sind. Der Stadtrat zieht im Dezember die Konsequenz: Der große Saal wird geschlossen. Nach Angaben der Verwaltung würde allein die Ertüchtigung der Lüftung 550.000 bis 600.000 Euro kosten, zusammen mit weiteren Brandschutzmaßnahmen deutlich über eine Million Euro. Seit dem 1. März ist der Saal deshalb für Veranstaltungen gesperrt. Der kleine Saal bleibt dagegen nutzbar: Der Stadtrat beschloss im Januar, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen für ihn und das angrenzende Bistro PI umzusetzen. Damit sind Boulevardtheater und Bistro am Standort vorerst gesichert.

Gleichzeitig wächst der Widerstand in der Bürgerschaft gegen eine mögliche dauerhafte Schließung des Festsaals. „Die Menschen wollen den Erhalt der Stadthalle, aber auch Transparenz und eine klare Finanzierung“, sagt Zacharias. Die Initiative stellt auch die von der Verwaltung genannten Sanierungskosten infrage. Um sich ein eigenes Bild zu machen, beantragte sie Akteneinsicht nach dem rheinland-pfälzischen Transparenzgesetz. Die Unterlagen ließen aus Sicht der Gruppe Zweifel daran aufkommen, dass tatsächlich Investitionen in der genannten Größenordnung nötig seien. „Wir brauchen keine Luxussanierung“, sagen die Sprecher. Neue Toiletten oder eine moderne Tonanlage seien zwar wünschenswert, für den Betrieb der Halle aber nicht entscheidend. „Unser Ziel ist, die Stadthalle so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen.“

Zwei Wege zur Finanzierung

Michael Werner lenkt den Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung der Halle. Das Boulevardtheater locke jährlich rund 40.000 Besucher nach Deidesheim, etwa 15.000 davon allein in den großen Saal. Diese Gäste gingen essen, übernachteten im Ort und sorgten für Umsatz in Gastronomie und Hotellerie. Auch die oft genannten 200.000 Euro Defizit stellt Werner infrage. „Diese Zahl stimmt so nicht.“ In der Vergangenheit seien Kosten auf die Stadthalle gebucht worden, die dort nicht hingehörten. Nach Darstellung der Initiative liegt das operative Minus inzwischen bei rund 115.000 Euro im Jahr 2024 und etwa 92.000 Euro im Haushaltsplan 2025. „Wir sind überzeugt, dass die Stadthalle langfristig kostendeckend betrieben werden kann.“

Für die Finanzierung skizziert die Initiative zwei Wege. Plan A setzt auf Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen, aus dem Kommunen künftig Gelder für Investitionen erhalten sollen. Diese Möglichkeit sei „wie vom Himmel gefallen“, sagte Werner. Allerdings stehe noch nicht fest, ob und in welcher Höhe Gelder tatsächlich fließen. Plan B sieht eine Mischung aus Fördermitteln, Bürgerbeteiligung, Spenden, Stiftungen und Crowdfunding vor. Sprecher Peter Groppenbächer erinnert dabei an die Geschichte der Halle: „Unsere Eltern und Großeltern haben das Fundament dieser Stadthalle teilweise in Eigenleistung ausgehoben. Wollen wir dieses Erbe wirklich einfach wegwerfen?“

Kritik übt die Initiative auch an der bisherigen Vermarktung. „Auf der Webseite der Verbandsgemeinde gibt es bis heute keine vernünftige Darstellung der Stadthalle“, sagt Groppenbächer. Gebührenordnung und Marketingkonzept seien veraltet oder kaum vorhanden. „Wenn man das sieht, ist es fast ein Wunder, dass die Halle überhaupt so gut ausgelastet ist.“ Einen großen Anteil daran habe das Boulevardtheater als Ankermieter. „Die Verantwortlichen würden gerne in Deidesheim bleiben – aber sie brauchen Planungssicherheit.“ Ziel müsse deshalb sein, den großen Saal spätestens im Herbst 2026 wieder zu öffnen.

Breite Unterstützung im Stadtrat

Im Stadtrat stößt der Vorstoß grundsätzlich auf Zustimmung. Bürgermeister Dieter Dörr (CDU) macht jedoch klar, dass der Erhalt an Bedingungen geknüpft ist. „Auch wir wollen die Stadthalle erhalten“, sagt er. Hoffnung setze man auf mögliche 1,6 Millionen Euro aus dem Infrastruktursondervermögen, „aber auch darüber steht noch ein Fragezeichen“. Beim Brandschutz seien Kompromisse ausgeschlossen: „Wir befinden uns hier in einer Versammlungsstätte mit rund 450 Besuchern. Da machen wir keine halben Lösungen.“

CDU-Fraktionsvorsitzender Walter Dönig spricht für die fraktionsübergreifende Taskforce, die im Januar eingesetzt wurde. „Ja, wir wollen die Stadthalle erhalten“, sagt er. Vor Weihnachten habe man bereits erreicht, dass Bistro PI und Boulevardtheater weiter betrieben werden können. Beim großen Saal gehe es nun vor allem um Lüftung und Brandschutz. „Die Lüftungsanlage stammt aus dem Jahr 1981, die muss komplett erneuert werden.“ Gleichzeitig müsse die Halle nicht nur ertüchtigt, sondern auch dringend modernisiert werden.

Auch aus den anderen Fraktionen kommt Unterstützung. SPD-Fraktionschef Achim Schulze spricht von einer neuen Zusammenarbeit im Rat: „Da ist etwas zusammengewachsen in der Unterstützung für den Erhalt der Halle.“ Grünen-Fraktionsvorsitzender Herbert Latz-Weber betont, man bemühe sich „wirklich um den Erhalt“, müsse aber gesetzliche Vorgaben beachten. FWG-Chef Andreas Veth erinnert daran, dass die Halle auch im Katastrophenfall eine wichtige Rolle spiele. CDU-Ratsmitglied Eric Steffen mahnt zur Vorsicht: „Wir wissen heute noch gar nicht genau, welche Kosten auf uns zukommen.“

Am Ende steht dennoch ein klares politisches Signal. Einstimmig beschließt der Stadtrat, dem Einwohnerantrag grundsätzlich stattzugeben unter der Voraussetzung, dass die Maßnahmen förderfähig sind und die Finanzierung gesichert werden kann. Sollten Mittel aus dem Infrastruktursondervermögen fließen, soll die Stadthalle einschließlich des großen Saals damit ertüchtigt werden. Falls nicht, will die Stadt weitere Finanzierungswege prüfen.

Auch ein zweiter Beschluss fällt einstimmig: Auf Antrag der CDU soll es einen Besichtigungstermin für alle Stadtratsmitglieder in der Stadthalle geben, damit sich der Rat selbst ein Bild von der Lage machen kann.