Die Probeberechnung des Landes liegt vor, und bislang ist die Stadt durchaus zufrieden: Rund 10,5 Millionen Euro mehr Geld vom Land soll Neustadt durch die Neuregelung der rechtlichen Grundlagen bekommen. „Das wäre eine deutliche Verbesserung“, kommentiert Finanzdezernent und Bürgermeister Stefan Ulrich diese Zahl auf Anfrage.

Nach der neuen Berechnung würde Neustadt im nächsten Jahr insgesamt 42 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten. Noch aber gebe es keine endgültigen Zahlen, schränkt Ulrich ein. Außerdem habe die Stadt ebenso wie Private und Unternehmen mit den allgemeinen Kostensteigerungen zu kämpfen. Trotzdem seien die 10,5 Millionen Euro schon ein Wort.

Keine Schuldenhilfe

Leer geht Neustadt hingegen aus, was die Übernahme eines Teils der kommunalen Kassenkredite betrifft. Da diese im Neustadter Fall wie erwartet unter der Bemessungsgrenze für staatliche Hilfe liegen, also einfach zu niedrig sind, gehört Neustadt zu jenen vier von acht kreisfreien Städten, die nichts bekommen. Auch darüber habe das Land die Stadt bereits informiert, so der Finanzdezernent. Das Land bringt in den nächsten Jahren drei Milliarden Euro für diese Entschuldung auf. Entsprechend der Bemessungsgrenze können etwa 600 Kommunen daran teilnehmen. Der Landkreis Bad Dürkheim zum Beispiel wird mit rund 36,5 Millionen Euro profitieren, was rund 42 Prozent seiner Kassenkredite ausmacht.