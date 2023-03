Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Freiwilligenteam um den Leiter des Neustadter Wertstoffhofs macht sich an diesem Wochenende wieder nach Mayschoß auf. Es ist der dritte Einsatz in Folge, um den Opfern der Flutkatastrophe im Ahrtal zu helfen. Wer will, kann sich noch melden.

Eric Schmalz bekommt leuchtende Augen, wenn er vom jüngsten Einsatz erzählt. Der Leiter des Neustadter Wertstoffhofs ist einsatzerprobt, arbeitet er doch ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr