Der kleine, geländegängige Lkw des städtischen Eigenbetriebs Stadtentsorgung Neustadt (ESN) war am vergangenen Wochenende stark gefragt in Mayschoß. Ein vierköpfiges Team des Wertstoffhofs war ins Ahrtal gefahren, um dem Dorf beim Abtransport von Müll und Schutt zu helfen. Weil der Lkw mit einer „Mulde“ versehen ist – einem Container, der abgerollt werden kann und nur eine hohe Seitenwand hat –, konnte Unrat aus Kellern und Garagen direkt hineingeschaufelt werden, wie ESN-Chef Klaus Klein berichtet. Das sparte unter anderem den Einsatz von Schubkarren. An diesem Wochenende macht sich der ESN wieder ins Ahrtal auf. Mit dabei ist jetzt auch ein kleiner Radlader für die engen Gassen, den der Neustadter Baumaschinenhändler Kloy bereitstellt.