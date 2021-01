Nach Ansicht des Neustadter Stadtelternausschusses hat die rheinland-pfälzische Landesregierung zu Recht davon abgesehen, die Kindertagesstätten im Lockdown wieder nur für Notbetreuungen zu öffnen, wie es im Frühjahr 2020 war.

„Bei allen Überlegungen muss an oberster Stelle das Wohl der Kinder stehen und deren Anspruch auf Bildung, Betreuung und Erziehung“, schreibt die übergeordnete Elternvertretung, deren Mitglieder als Ansprechpartner für die Stadt, Kitas und ihre Träger sowie Mütter und Väter fungieren. Sie bezieht damit Stellung zum Artikel „Erzieher im Dilemma?“, der am Dienstag in der RHEINPFALZ erschienen ist.

In dem Bericht ging es um die Situation in den Kitas. Eltern können ihre Kinder auch im Lockdown in den Einrichtungen abgeben, allerdings sollten sie möglichst davon absehen, indem sie die Betreuung ihrer Sprösslinge selbst übernehmen oder organisieren. Kita-Leiter lobten gegenüber der RHEINPFALZ zwar, dass der Großteil der Eltern dem Appell der Politik folgt. Allerdings wiesen sie, ebenso wie die Stadtverwaltung, darauf hin, dass seit dem Jahreswechsel mehr Kinder in den Einrichtungen abgegeben wurden.

Auch in der Notbetreuung Unklarheiten

Davon abgesehen, dass der Großteil der Mütter und Väter ihre Kinder zu Hause betreut, würden sie diese nicht ungezwungen in die Kita bringen, wenn es sein muss. Darauf weist der Stadtelternausschuss hin. Zumal es nach Ansicht des Neustadter Gremiums auch bei einer Notbetreuung Unklarheiten gebe. Nach welchen Kriterien soll beispielsweise entschieden werden, ob der Beruf systemrelevant ist und damit auch im Lockdown ein Anspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kita besteht? Davon ganz abgesehen fragt der Ausschuss: „Wie sollen Schwache und Alleinerziehende diese Zeit durchstehen?“

Die Eltern seien bemüht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. „Dieser Verantwortung werden sie gerecht.“ Es brauche zwar eine politische und gesellschaftliche Rahmenbedingung, die der Autor des Kommentars „Es braucht klare Regeln“ angeregt hatte. Die Erweiterung des Kinderkrankengeldes sei etwa ein Schritt in die richtige Richtung, um die Kinder daheim lassen zu können. Doch wenn die Betreuung im Homeoffice nicht möglich sei und eine andere private Unterstützung durch Familie und Freunde ausscheide, sei ein Platz in der Kita „teilweise wieder erforderlich“.

Derweil haben Bund und Länder am Dienstag entschieden, die Corona-Beschränkungen und damit auch den Regelbetrieb bei dringendem Bedarf in Kindertagesstätten, wie dieser offiziell genannt wird, bis 14. Februar zu verlängern.