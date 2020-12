Der Stadtelternausschuss (StEA) Neustadt lädt für Donnerstag, 10. Dezember, 20 Uhr, zur ersten digitalen Elternversammlung ein. Eingeladen sind alle Eltern von Kindern bis 14 Jahre. Auf der Tagesordnung stehen Themen der Kitalandschaft in Neustadt. Darüber hinaus steht die Wahl des neuen StEA an. In der Online-Sitzung können sich all jene vorstellen, die sich für Eltern- und Kinderrechte in Neustadt engagieren wollen, teilt der Ausschuss mit. Voraussetzung ist, dass das Kind zwischen 0 und 14 Jahre alt ist. Die Unterlagen zur Briefwahl werden nach der Veranstaltung in den Kitas verteilt.

Wahlberechtigt sind jeweils zwei Elternausschuss-Mitglieder pro Kita. Weitere Infos unter www.stea-nw.de. Anmeldung zur Videokonferenz per E-Mail an info@stea-nw.de. Kontakt für Rückfragen: Daniela Hoffmann, Telefon 0160/97869944, E-Mail: stea-neustadt@lea-rlp.de