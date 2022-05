Noch in diesem Monat will das rheinland-pfälzische Innenministerium der Stadt die Entscheidung über zwei Förderanträge zum Modellprojekt Stadtdörfer übermitteln. Das hat eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mitgeteilt. Die Stadtverwaltung wisse nicht, wann über die Förderanträge entschieden wird, hatte die Haardter Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) zuletzt im Ortsbeirat gesagt. Haardt wurde 2020 in das Modellprojekt Stadtdörfer des Innenministeriums aufgenommen. Ziel ist die Aufwertung und Entwicklung der Ortsteile von Städten. Im vergangenen Jahr wurde ein Leitbild für die Zukunft von Haardt erarbeitet und beschlossen. Ende 2021 hatte die Stadtverwaltung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die sogenannte Rahmenförderung sowie Fördermittel für die Umsetzung eines ersten Projekts beantragt. Die Rahmenförderung ist die Zusage, dass für einen Zeitraum von drei Jahren Projekte aus einem speziellen Fördertopf bezuschusst werden. Die Beschattung des Dorfplatzes war als erstes Projekt ausgewählt worden, für das Fördermittel beantragt wurden. Es sei „frustrierend“, dass über die beiden Anträge noch keine Entscheidung vorliege, so Kerbeck im Ortsbeirat. Die Anträge würden derzeit geprüft. Wenn sich keine Bedenken ergeben, erfolge „zeitnah“ die Bewilligung, teilt Timo Haungs, Sprecher des Innenministeriums, auf Anfrage mit. Sonja Bräuer vom Ministerium ergänzte auf Nachfrage, dass „zeitnah“ im Mai bedeute.