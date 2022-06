Am Mittwoch, 13. Juli, soll die Stadtverwaltung die ersten Förderbescheide für das Haardter Modellprojekt Stadtdörfer bekommen, teilte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf Anfrage mit. Haardt war 2020 in das Modellprojekt Stadtdörfer des Innenministeriums zur Aufwertung und Entwicklung der Ortsteile von Städten aufgenommen worden. Die Stadtverwaltung hatte Ende 2021 bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion die sogenannte Rahmenförderung sowie Fördermittel für die Umsetzung eines ersten Projekts „Beschattung des Dorfplatzes“ beantragt. Anfang Mai hatte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mitgeteilt, dass noch im Mai über die Anträge entschieden werde. Es liege immer noch keine Entscheidung vor, monierte Richard Racs (Grüne) jüngst im Ortsbeirat. „Die Förderung der Maßnahme Beschattung des Dorfplatzes ist bereits genehmigt“, teilte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag auf Anfrage mit. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, werde den entsprechenden Bescheid am 13. Juli der Stadtverwaltung übergeben. Gleichzeitig werde Kopf eine „Inaussichtstellung für förderfähige Maßnahmen“ überreichen. Auf dieser Grundlage könnten die Projekte angegangen werden, die im Leitbild für die Zukunft des Ortsteils beschlossen wurden, erklärte der Sprecher des Innenministeriums.