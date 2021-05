Noch bis einschließlich 19. Mai können die Haardter Bürger, die an alle Haushalte verteilten Fragebögen zum Projekt Stadtdörfer abgeben, teilte Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck (CDU) in der jüngsten Videositzung des Ortsbeirats am Mittwoch mit. Stadtdörfer ist ein Projekt, dessen Ziel die weitere Entwicklung des Ortsteils ist. Da aufgrund der Pandemie die vorgeschriebene Bürgerbeteiligung nur eingeschränkt möglich ist, wurden an alle Haushalte Fragebögen verteilt. Bisher sind nach Angaben Kerbecks nur 103 ausgefüllte Fragebögen abgegeben worden.