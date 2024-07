Innenstaatssekretärin Simone Schneider hat der Neustadter Beigeordneten Waltraud Blarr drei Förderbescheide in Höhe von insgesamt 555.000 Euro aus dem Modellvorhaben „Stadtdörfer“ übergeben. Gefördert werden drei Projekt im Ortsteil Haardt. „Mit den Fördermitteln möchte die Stadt Neustadt die weitere Entwicklung des Stadtdorfes Haardt vorantreiben. Unter anderem ist geplant, den Platz an der Kirche, den Platz an der kleinen Kelter und den Platz am Lindenbaum barrierefrei und nachhaltig anzupassen“, sagte Schneider. Außerdem sollen die Fördermittel eingesetzt werden, um den Spielplatz im Meisental aufzuwerten. Zudem ist vorgesehen, den Sportplatz am Ludwigsbrunnen umzugestalten und unter anderem durch eine Geländestrecke für Mountainbikes und einen Kletterseilbereich zu ergänzen. „Mit viel Herzblut haben die Menschen in Haardt ein Leitbild für die Zukunft ihres Stadtdorfes erarbeitet“, lobte Schneider. Seit 2021 ist Neustadt mit Haardt Teil des Modellvorhabens „Stadtdörfer“. „Wir haben uns sehr über die tolle Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Ideenreichtum gefreut. Die Arbeitsgemeinschaft hat auf die Bescheide hingefiebert und freut sich nun, dass ihre Arbeit belohnt wird und es losgeht“, sagte Blarr.