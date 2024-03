Die Stadtbücherei stellt sich bereits auf Ostern ein: Die Geschichte beim nächsten Samstagsvorlesen für Kinder zwischen vier und acht Jahren dreht sich um große und kleine Häschen, die voller Vorfreude das Osterfest vorbereiten. Nur ein kleiner Hasenjunge lässt sich nicht so recht dafür begeistern ... Ob er sich umstimmen lässt? Das werden die ehrenamtlichen Vorlesepatinnen Gabriele Rahner und Annette Conrad ihren Zuhörern am Samstag, 23. März, 11 bis 12 Uhr, in der Stadtbücherei im Klemmhof verraten. Die Kinder können nach dem Vorlesen selbst noch Osterschmuck basteln. Die Teilnahme ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung.