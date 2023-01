In der Stadtbücherei findet nun wieder die Vorlesereihe statt – und zwar immer am letzten Samstag im Monat. „Denn das einfachste Mittel, um Kinder für Bücher zu begeistern, ist regelmäßiges Vorlesen. Es fördert das Lese- und Sprachvermögen und führt Kinder auf spielerische Art an Geschichten und Bücher heran“, ist das Bücherei-Team überzeugt. Los geht es am Samstag von 11 bis 12 Uhr. Dann geht es um „Mama Muh fährt Schlitten“ – mit Annette Conrad und Gabi Rahner. Die Illustrationen des Buches werden als große Bildkarten in einem sogenannten Kamishibai-Erzähltheater für alle gut sichtbar gezeigt. Die Reihe wird nach Angaben der Stadtverwaltung von ehrenamtlichen Vorlesepaten gestaltet. In jedem Monat soll ein anderes Bilderbuch vorgestellt werden. Und nach der Geschichte ist das Programm noch nicht zu Ende, denn dann dürfen die Kinder noch passend zur Geschichte etwas basteln und malen oder es werden passende Lieder gesungen. Für Samstag sind Basteleien vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos.