Ein Bilderbuch und Bastelzeit: In der Stadtbücherei Neustadt gibt es am Samstag, 14. März, 11 bis 12 Uhr, eine Vorlesestunde für Kinder. Eingeladen sind Kinder im Alter von vier bis acht Jahren. Gelesen wird aus dem Bilderbuch „Der kleine Wassermann – Frühling am Mühlenweiher“ von Otfried Preußler. Die Geschichte wird mit Kamishibai-Bildkarten (japanisches Papiertheater) gezeigt. Im Anschluss können die Kinder malen und basteln.

Durch das Programm führen die Vorlesepatinnen Annette Conrad und Gabi Rahner. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung laut Mitteilung der Stadt Neustadt nicht erforderlich.