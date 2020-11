Die Stadtbücherei Neustadt hat weiterhin für Besucher geöffnet. Das teilt die Stadtverwaltung mit, nachdem zuletzt mehrere Interessierte befürchtet hatten, dass auch diese Einrichtung von den coronabedingten Schließungen betroffen ist. Um den Überblick zu behalten, dass sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in der Bücherei aufhalten, werden Besucher gebeten, sich einen Korb am Eingang zu nehmen. Sollten alle vergriffen sein, müssten nachfolgende Besucher warten, bis wieder der Zutritt erlaubt ist. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Gäste verpflichtend. Geöffnet hat die Bücherei Montag und Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr.