Die Stadtbücherei bietet am Dienstag, 31. Januar, 16 Uhr, die Veranstaltung „Among Us in Real Life“ an. Zielgruppe sind Jugendliche von zehn bis 14 Jahre. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich. In dieser Version von „Among Us“ erleben Jugendliche das bekannte Online-Spiel im richtigen Leben. Gefragt sind Geschicklichkeit und Nervenstärke, denn die Teilnehmenden schlüpfen in die Rollen der Crewmitglieder. Gemeinsam stellen sie sich den Gefahren des Weltalls und versuchen in die Zivilisation zurückzukehren. Aber Vorsicht: Es ist ein Verräter an Bord! Ein Crewmitglied wurde durch einen „Impostor“ ersetzt. Dessen Ziel ist es, den Rest der Crew aufzuhalten, bevor das Raumschiff die Heimat erreicht. Der Betrüger wird das Schiff sabotieren, andere täuschen und hereinlegen, um anonym zu bleiben. Während der Rest versucht das Schiff zu reparieren, indem er zahlreiche Aufgaben und Rätsel meistert. Telefonische Anmeldung unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.