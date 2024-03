Rolf Schlicher, bis 2020 mehr als 20 Jahre lang Leiter des Südwest-Ressorts dieser Zeitung und zuvor acht Jahr lang der Lokalredaktion Ludwigshafen, stellt am Donnerstag in der Neustadter Stadtbücherei sein 2022 erschienenes Buch „Potzblitz – die Pfalz!“ vor, einen „Pfälzer Überraschungsführer für Einheimische und Touristen“, wie es im Untertitel heißt, und gleichsam seine Quintessenz als Regionaljournalist.

Das „Leseausflugsbuch“ des ausgewiesenen Pfalzkenners erzählt in 15 Kapiteln von unbekannten Seiten und nicht jedem geläufigen Superlativen der Pfalz: den schönsten Echos, dem größten Hinkelstein, dem ältesten Karussell, der tiefsten Höhle oder dem Revier des letzten Auerhahns im Pfälzerwald. Alles Ziele, bei denen das Unerwartete im Vordergrund steht, und die Geschichten dazu. Beispielsweise auch jene über das Stück Papier aus dem pfälzischen Frankeneck, das bis zum Mond flog. Oder die über die Spuren des Gletschers, unter dem die Pfalz in einer fernen Eiszeit einmal gelegen haben soll. Empfehlungen für Touren rund um die Überraschungsziele, entweder zu Fuß oder mit dem Rad, gibt es auch – plus die dazu passenden Gastro-Tipps, die zur Einkehr an ungewöhnlichen Orten einladen: beispielsweise im Schiffsrestaurant, im Waldcafé oder in der Burgschänke. Für den 69-Jährigen handelt es sich übrigens ein Heimspiel, denn er lebt mit seiner Familie in Neustadt.

Termin/Lesezeichen

Rolf Schlicher liest am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt. Eintritt: 10/7 Euro. Anmeldung unter 06321 855-1717 oder stadtbuecherei@ neustadt.eu. „Potzblitz – die Pfalz“ ist im Pilgerverlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 18,95 Euro.