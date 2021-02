Seit November ist die Neustadter Stadtbücherei im Lockdown, jetzt bietet sie von Montag, 15. Februar, an einen Abholservice für Bücher und andere Medien. Die Nutzerinnen und Nutzer können auf open.neustadt.eu im Online-Katalog nach ihrer Wunschlektüre suchen und dann bis zu zehn Titel unter 06321/8551717 oder stadtbuecherei@neustadt.eu reservieren. Auf Wunsch werden auch Überraschungspakete zusammengestellt. Bei der Bestellung ist die Büchereiausweisnummer anzugeben, damit die gewünschten Titel korrekt verbucht werden können. Die ausgewählten Medien können dann zu individuell vereinbarten Terminen montags und mittwochs zwischen 15 und 18 Uhr sowie freitags zwischen 10 und 13 Uhr bei der Stadtbücherei abgeholt werden. Die Ausgabe findet am Eingang zur Klemmhofpassage in der Landschreibereistraße (bei Gerhard Hofmanns Kunstpavillon) statt.

Die Rückgabe entliehener Medien ist dagegen weiterhin nicht möglich. Die Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten, diese bis zur Wiedereröffnung der Stadtbücherei zu behalten, so die Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Leihfristen würden entsprechend verlängert, es entstünden in diesem Zeitraum keine Mahngebühren, so die Versicherung. Außerdem steht auch weiterhin die Onleihe mit zahlreichen digitalen Büchern, Hörbüchern und Zeitschriften sowie E-Learning-Kursen unter www.onleihe-rlp.de zur Verfügung.