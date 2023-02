An ihren Schulen haben sie sich bereits als ausgezeichnete Vorleserin oder Vorleser erweisen, nun treten sie gegeneinander an: Am Dienstag, 14 Februar, startet um 16 Uhr der Stadtentscheid im 64. Vorlesewettbewerb 2022/2023 in der Stadtbücherei im Klemmhof.

Fünf Jugendliche aus den Neustadter Gymnasien und der Georg-von-Neumayer-Realschule plus stellen sich dabei laut Stadtverwaltung der Jury. Darin sind unter anderem Buchhändlerin Annette Penn, Lehrerin Tosca Tantalo sowie der Journalist Markus Pacher vertreten.

An den Regionalentscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 6600 Schülerinnen und Schüler aus 6. Klassen. Wer den Regionalentscheid gewinnt, fährt zum Wettbewerb auf Bezirksebene. Von dort kann es weiter bis auf Bundesebene gehen, wo das Finale am 21. Juni in Berlin stattfindet.