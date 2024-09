Nicht mit einem klassischen Leseabend, sondern mit einer literarisch-musikalischen Matinee am Vormittag startet das „Literarische Forum“ am kommenden Sonntag in die Herbstsaison: Kerstin Bachtler und Bodo Redner präsentieren dabei als Duo „Texttaxi“ ihr neues Programm „Don't worry - be Hippie“.

Die SWR-Moderatorin und -Redakteurin aus Neustadt und der theaterbegeisterte Pädagoge und Mediendesigner aus Kirrweiler gehören selbst zur Babyboomer-Generation, die zur Flower-Power-Zeit zur Welt kam. Rund um Hippie-Kultur, 68er-Bewegung, Schlaghosen und bunte Prilblumen haben sie nun eine ganze Reihe Gedichte und andere witzige und überraschende Texte zusammengetragen, in denen sie diese wilde Zeit noch einmal so richtig zum Leben erwecken. Es geht um Peace und Love und Woodstock, aber auch um den wütenden Protest gegen den Vietnamkrieg und verknöcherte gesellschaftliche Strukturen. Neben Gedichten von Khalil Gibran und Erich Fried kommen auch Allen Ginsburg, Jack Kerouac, Friedrich Christian Delius, Peter Rühmkorf und Rolf Dieter Brinkmann zu Wort, und auch Bob Dylan darf natürlich nicht fehlen. Dazu gibt’s echte Hippie-Musik, die ins Blut und in die Beine gehen soll – es darf auch getanzt werden!

Termin

Das Duo „Texttaxi“ präsentiert sein Programm „Don't worry - be Hippie“ am Sonntag, 15. September, ab 11 Uhr in der Neustadter Stadtbücherei (im Klemmhof). Karten (10 Euro) in der Buchhandlung Quodlibet in Neustadt, Reservierung unter 06321 88930.