Die Stadtbücherei Neustadt führt einen neuen digitalen Service ein. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist es ab sofort möglich, drei Tage vor Ablauf der Leihfrist entliehener Medien eine automatische Erinnerung per E-Mail zu erhalten. Diese neue Funktion soll dabei helfen, die Medien rechtzeitig zurückzugeben oder zu verlängern, um Säumnisgebühren zu vermeiden, so die Stadt. Und so funktioniert das neue Angebot: Um den Erinnerungsservice nutzen zu können, bittet die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden, beim nächsten Büchereibesuch eine Einverständniserklärung auszufüllen. Liegt dieses Dokument vor, können die entsprechenden E-Mails verschickt werden. „Die Stadtbücherei lädt alle Interessierten ein, diesen neuen Service zu nutzen“, betont die Stadt. Weitere Infos dazu gibt es in der Stadtbücherei.