Leben und Werk des Schriftstellers Erich Kästners, dessen 125. Geburtstag und 50. Todestag in diesem Jahr im Gedenkkalender stehen, behandelt die Schauspielerin Iris Beiser in einem Lese- und Rezitationsabend am kommenden Montag in der Neustadter Stadtbücherei.

Die Karlsruher Schauspielerin war mit ihren abwechslungsreichen Jubiläumsprogrammen bereits mehrfach in der Stadtbücherei zu Gast, zuletzt 2018 mit einem Heinz-Erhardt-Abend. Diesmal widmet sie sich nun einzelnen Lebensstationen und Werken Erich Kästners, der 1899 in Dresden geboren wurde, während der Weimarer Republik nicht zuletzt mit gesellschaftskritischen und antimilitaristischen Gedichten, Glossen und Essays auf sich aufmerksam machte und trotzdem 1933 nicht emigrierte. „Ich bin ein Deutscher aus Dresden in Sachsen – mich läßt die Heimat nicht fort. Ich bin wie ein Baum in Deutschland gewachsen – wenn’s sein muß, in Deutschland verdorrt“, schrieb er in einem Epigramm. Kästner war der einzige namhafte Autor, der in Berlin der Bücherverbrennung seiner Werke persönlich beiwohnte. In der NS-Zeit hielt er sich mit unter Pseudonym veröffentlichten Schriften über Wasser und mit den ausländischen Tantiemen seiner erfolgreichen Kinderbücher wie „Emil und die Detektive“. Er starb 1974 in München. Seine Werke wurden in über 70 Sprachen übersetzt, etliche auch verfilmt.

Termin

Ilse Beisers Erich-Kästner-Abend findet am Montag, 15. April, um 19 Uhr in der Stadtbücherei Neustadt statt. Eintritt: 10/ Euro. Anmeldung unter 06321 8551717 oder stadtbuecherei@neustadt.eu ist erforderlich.