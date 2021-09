Ein Comic-Zeichenkurs ist am Montag, 18. Oktober, wieder in der Stadtbücherei Neustadt angesagt. Zum dritten Mal wird die Künstlerin Susanne Peter zu Gast sein – laut Stadtverwaltung ein gutes und kostenloses Mittel gegen Langeweile in den Herbstferien. Wer daran Interesse hat, muss sich von 10 bis 13 Uhr Zeit nehmen: Dann lernen die Teilnehmer – egal ob Neulinge oder Fortgeschrittene – Schritt für Schritt, wie eigene Comic-Tiere gelingen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, müssen sich Interessenten anmelden: Telefon 06321 8551717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neu-stadt.eu.