Von den strengeren Corona-Regeln in Neustadt ist auch die Stadtbücherei betroffen. Wie die Verwaltung informiert, müssen Besucher im Vorfeld einen Termin vereinbaren. Möglich ist dies unter Telefon 06321/855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu. Die Regularien in der Bücherei sind vergleichbar mit denen beim Terminshopping im Einzelhandel. Laut Stadt gilt in der Bücherei eine maximale Besuchsdauer von 30 Minuten. Zu folgenden Zeiten sind Termine möglich: montags von 10 bis 16 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr. Das Büchereiteam weist zudem darauf hin, dass der Abholservice weiter genutzt werden kann. Weitere Informationen gibt es unter open.neustadt.eu.

