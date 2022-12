Lambrecht. Die Stadtbücherei Lambrecht schenkt den drei Kindergärten je einen Kniekalender und den acht Grundschulklassen „Adventskalender“.

Die Stadtbücherei will mit den „Dezembergeschichten“ die Lust an Büchern bei Kindern wecken. Für diese Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ist für das Jahr 2022 ein Kniekalender mit illustrierten Geschichten unter dem Titel „Weihnachten im Wald“ entstanden. Aus den Dezembergeschichten wird den Kindern in der Vorweihnachtszeit vorgelesen. Neben der frühen Sprach- und Leseförderung ist ein Ziel der Aktion, Vorschulkinder für Bücher und Geschichten zu begeistern.

Vorlesegeschichten und Rätsel sind für Kinder der ersten bis vierten Klasse in der Adventszeit vorgesehen. Für die Lesespaß-Aktion der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz hat die Autorin Anja Fröhlich exklusiv die Geschichte „Weihnachten auf dem Kornblumenhof“ geschrieben. An jedem Schultag im Advent lesen die Lehrkräfte Kindern ein Kapitel vor. Die Kapitel sind täglich in Umschläge verpackt und werden durch Rätsel und Arbeitsblätter ergänzt. Um Begeisterung für das Lesen zu wecken, erhält jede Klasse einen Gutschein für einen Besuch der Stadtbücherei Lambrecht.