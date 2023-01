Die Stadtbücherei bietet am Montag, 16. Januar, um 16 Uhr ein „Superhelden-Überraschungskino“ an. Gedacht ist es für Jugendliche ab zwölf Jahren.

Bereits 1938 erschien Superman als erster Superheld in einem Comic. Noch heute begeistern die Geschichten von Superheldinnen und Superhelden Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene. Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen die Fangemeinde und die Anzahl der Superhelden rasant. Zu den bekanntesten Charakteren zählen Spider-Man, Wonder Woman oder Thor.

Nicht nur in Comics, sondern auch auf der großen Leinwand finden die zahlreichen Superheldinnen und Superhelden ihren Platz. Die Verfilmungen gewannen hierbei immer mehr an Bedeutung. Darum wird dass in der Überraschungskinoreihe der Stadtbücherei Neustadt ein Superheldenfilm gezeigt.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unter 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu ist aber erforderlich. Eintrittskarten gibt es bis zwei Tage vor der Veranstaltung in der Stadtbücherei.