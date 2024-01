Die Überraschungskinoreihe in der Stadtbücherei präsentiert am Montag, 19. Februar, um 18.30 Uhr einen Film für Erwachsene, der nichts für schwache Nerven ist. In ihrer Ankündigung verspricht die Stadtverwaltung einen besonderen Film: „Nervenzerreißende Intrigen, Geheimnisse und ein unerwarteter Twist – die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein atemloser Thriller, der mit jeder Szene die Nerven auf die Probe stellt. Wer ist Freund, wer ist Feind? Die Auflösung verspricht eine unerwartete Wendung, die das Publikum sprachlos zurücklassen wird.“ Wer nun neugierig ist, sollte sich beeilen und für den Filmabend anmelden. Denn den Titel des Films werden die Verantwortlichen nicht vorab verraten. Sie wollen das Geheimnis erst am Veranstaltungsabend lüften. Kinofans wird versprochen, dass es in der Stadtbücherei auch Popcorn und Getränke geben wird. Die Teilnahme am Filmabend ist kostenlos. Da die Plätze aber begrenzt sind, ist eine Reservierung erforderlich. Die ist möglich unter Telefon 06321 855-1717 oder per E-Mail an stadtbuecherei@neustadt.eu.