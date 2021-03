Die Neustadter Stadtbücherei plant am kommenden Montag, 15. März, die Wiedereröffnung nach dem Lockdown. Voraussetzung sei, dass der Landesinzidenzwert in Rheinland-Pfalz weiter unter 50 bleibe, teilte die Leiterin Diana Wagner auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Falls dies der Fall ist, empfängt die Bibliothek am Montag um 10 Uhr erstmals nach fast drei Monaten wieder Besucher in ihren Räumen im ersten Stock des Klemmhofs – unter den Corona-Bedingungen, die bereits vor dem Shutdown im Dezember galten: Maskenpflicht, begrenzte Öffnungszeiten, begrenzte Personenzahl und Einkaufskorbpflicht. Die Öffnungszeiten konzentrieren sich auf drei Wochentage: montags und freitags, jeweils von 10 bis 16 Uhr, sowie mittwochs, von 13 bis 19 Uhr. Während dieser Zeiten können Medien entliehen und zurückgegeben werden, ein längerer Aufenthalt ist jedoch nicht gestattet. Daher können auch die PC-Plätze vorerst weiter nicht genutzt werden.

Abschied von der Tauschkiste

Bereits seit 15. Februar bot die Bücherei einen Abholservice an. Dieser sei in den ersten beiden Wochen sehr gut angenommen worden, so Wagner, mittlerweile sei die Nachfrage jedoch abgeebbt – wohl in der Erwartung, dass die Bücherei ohnehin bald öffnet. Auch die Rückgabebox vor dem Eingang wird wieder zugänglich sein. Endgültig verabschieden müssen sich die Bücherfreunde dagegen von der Tauschkiste für gebrauchte Bücher neben der Litfaßsäule. Die werde es aus Brandschutzgründen nicht mehr geben und auch weil zu viel „Müll“, sprich unvermittelbare Bücher, abgelegt wurden, so Wagner.