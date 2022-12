Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob und wie ein Bestattungswald in einem Teil des Klostergartens auf der Hambacher Höhe realisiert werden kann. Diesen Auftrag hat der Stadtrat am Dienstagabend einstimmig erteilt. Eine solche Anlage wird als sinnvolle Ergänzung zu dem Angebot auf den zehn Neustadter Friedhöfen angesehen. Denn eine Bestattung im Wald sei bisher in Neustadt nicht möglich, die Nachfrage aber vorhanden. Vorgespräche mit Verantwortlichen des Klosters wurden demnach bereits geführt. Je nach Planung könnten 300 bis 400 Grabplätze angeboten werden. Davon profitieren würde laut Stadtrat auch das Kloster: dessen Besucherfrequenz erhöht würde, während die Stadt die Kloster-Infrastruktur nutzen könne. Angeregt wurde zudem, dass sich die Stadtverwaltung mit Bellheim im Kreis Germersheim kurzschließt, da die Gemeinde einen eigenen Bestattungswald betreibt.