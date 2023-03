Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

199 Projekte umfasst die Prioritätenliste des städtischen Gebäudemanagements. Dazu zählen in diesem Jahr abgeschlossene Baumaßnahmen wie die Heizungsanlage in der Schöntalschule. Auch neue Vorhaben wie die Sanierung der Flüchtlingsunterkunft in der Europastraße gehören dazu. Doch kommt nicht immer alles so, wie es auf der langen Liste steht.

40 neue Projekte stehen auf der Prioritätenliste 2021 des Gebäudemanagements. Dazu gehören Reparaturen des Gebäudeteils C in der Klemmhof-Tiefgarage. Dort