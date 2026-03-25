Neustadt rechnet mit höheren Erlösen aus dem städtischen Wald. Dafür geht die Stadt bei der Holzvermarktung einen Weg, den sie bisher abgelehnt hat.

Als Oberbürgermeister Marc Weigel bei der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses den Tagespunkt vier aufrief, sagte er, dass es sich dabei um kein neues Thema handele, „aber wir haben eine neue Haltung dazu“. Es ging um die Vermarktung des im städtischen Forstbetrieb anfallenden Rundholzes. Bisher übernahm das die Stadt selbst, künftig soll das die Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH (KoHo) übernehmen. Dafür muss sich die Stadt einmalig mit einem Gesellschaftsanteil von 3000 Euro beteiligen. Die KoHo freue sich, dass Neustadt als größter kommunaler Waldbesitzer in Rheinland-Pfalz dazustoße, sagte Weigel, „aber auch wir haben einen Nutzen.“ Konkret rechnet die Verwaltung mit Mehreinnahmen in Höhe von jährlich 30.000 Euro.

Die Kommunale Holzvermarktung Pfalz GmbH ist eine von fünf vergleichbaren Gesellschaften im Land, die nach neuen kartellrechtlichen Vorgaben 2019 gegründet wurden. Denn die staatliche und kommunale Holzvermarktung musste demnach organisatorisch getrennt werden. In der Folge stand auch ein Beitritt Neustadts zur KoHo im Raum, was die Verwaltung zunächst ablehnend beurteilte. Sie setzte vielmehr weiterhin auf „langjährig gewachsene und belastbare Geschäftsbeziehungen zu regionalen Holzabnehmern“, die der städtische Forstbetrieb unterhielt. Nach einem Prüfauftrag der CDU-Fraktion im April 2024 zur zukünftigen Bewirtschaftung des Stadtwaldes wurde ein möglicher Beitritt zur KoHo erneut geprüft – und dann als positiv eingestuft.

Warum höhere Einnahmen erwartet werden

Grünen-Fraktionssprecher Rainer Grun-Marquardt wollte wissen, was für diese Neubewertung ausschlaggebend gewesen sei. Thorsten Völker, der Fachbereichsleiter Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste, betonte in seiner Antwort zunächst, dass die Förster bisher „einen klasse Job gemacht“ hätten. Zur neuen Haltung der Verwaltung hätten „viele kleine Punkte“ geführt, so sei etwa der administrative Aufwand gestiegen, „daher mussten wir uns professioneller aufstellen“.

In der Vorlage für den Ausschuss und den Stadtrat sind die Aufgaben und Vorteile der Gesellschaft genauer aufgelistet. Zuständig ist die KoHo demnach für Marktbeobachtung, Preisermittlung, Verkaufsverhandlungen, Vertragsabschlüsse, Koordination von Logistik und Transport, Mengen- und Qualitätskontrolle sowie Abrechnung und Überwachung der Zahlungseingänge. Darüber hinaus berät sie die Kommunen bei Einschlagsplanung, Sortimentsbildung und wirtschaftlicher Optimierung.

Durch die Bündelung größerer Holzmengen und die professionelle Marktbearbeitung erwartet die Stadt eben einen um etwa 30.000 Euro höheren Ertrag. Die Gesamteinnahmen des Stadtforstes beliefen sich im Jahr 2025 auf 612.000 Euro. Die Gesellschaft kümmert sich auch zentral um den steigenden rechtlichen Aufwand, der etwa aus Steuervorgaben und erwarteten Dokumentationspflichten von EU-Seite besteht.

Versteigerung von wertvollen Stämmen?

Fabienne Gerau-Frisch (CDU) lobte den Beitritt zur KoHo. Sie wollte wissen, ob auch die Teilnahme an Wertholzsubmissionen geplant sei. Auf Nachfrage aus dem Rat erklärte Gerau-Frisch, die bei Landesforsten beschäftigt ist, dass dies Versteigerungen von besonders wertvollen Bäumen seien, die kurz vor ihrem Lebensende gefällt würden. Ein Stamm von einer Eiche oder Douglasie könne da schon einmal 12.000 bis 15.000 Euro einbringen. Umwelt-Abteilungsleiter Thomas Baldermann sagte, die Idee sei gut und auch schon von den Förstern geprüft worden. „Aber leider haben wir nicht so tolle Einzelbäume.“

Gerau-Frisch fragte zudem nach, ob auch beim Brennholzverkauf an private Kunden Änderungen geplant seien. Denn diese Aufgabe geht nicht an die KoHo über. Baldermann räumte ein, dass da noch „Luft nach oben“ sei. Die derzeitige Praxis sei zwar sehr bürgerfreundlich, aber auch sehr zeitaufwendig für die Förster.

Den Beitritt zur KoHo empfahl der Hauptausschuss einstimmig. Mittlerweile hat der Stadtrat dem ebenfalls einmütig zugestimmt.