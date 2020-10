Der Saalbau ist am Abend des 3. November belegt, deshalb zieht der Stadtrat Neustadt zu seiner nächsten Sitzung in die Aula der Berufsbildenden Schule in der Robert-Stolz-Straße um. Weil die Aula kleiner ist als der Festsaal des Saalbaus, können wegen der Corona-Auflagen weniger interessierte Zuhörer kommen. Um die möglichen Sitzplätze fair zu vergeben, können sich Interessierte bewerben und damit an einer Verlosung der Plätze teilnehmen. Wer Interesse hat, soll laut Verwaltung unter Angabe seines Namens und der Telefonnummer eine E-Mail an sitzungsdienst@neustadt.eu schreiben. Einsendeschluss ist Freitag, 30. Oktober, 12 Uhr. Unter allen eingehenden E-Mails werden die Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt und bis zum 2. November benachrichtigt, heißt es.