Am Donnerstagmittag hat die Stadt Neustadt über die Termine für das Gimmeldinger Mandelblütenfest informiert: Gefeiert wird vom 24. bis 26. März sowie vom 31. März bis 2. April. An beiden Festwochenenden wird es entlang der Mandelmeile Ausschankstellen und Stände mit kulinarischen und pfälzischen Spezialitäten sowie Kunsthandwerk geben, schon davor haben Weingüter als Straußwirtschaften geöffnet. Die Verantwortlichen von Neustadter Stadtverwaltung und Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH haben die Entscheidung über die Festtermine am Donnerstag getroffen. In ihrer Mitteilung heißt es: „Wir haben lange beraten. Aufgrund der kalten Temperaturen der vergangenen Tage, der Unbeständigkeit der Wetterlage und der Prognosen für die kommenden Wochenenden haben wir uns gemeinsam mit den Betreibern der Ausschankstellen für diese Termine entschieden.“ Am zweiten Festwochenende finden sonntags zudem in der Neustadter Innenstadt der Frühlingsmarkt, das Weinevent „Rosa Leuchten im Glas“ sowie der verkaufsoffene Sonntag statt. Zum ersten Mal findet das Mandelblütenfest an zwei Wochenenden statt. Außerdem ist das Fest in die Mandelwochen eingebettet. Damit soll der Besucheransturm früherer Jahre etwas entzerrt werden.

