Ab Montag sind die Stadtbücherei im Klemmhof und die städtische Kulturabteilung am Hetzelplatz bis mindestens Jahresende geschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagabend informierte, sollen die über zehn betroffenen Mitarbeiter das Gesundheitsamt unterstützen. Es geht vor allem um die Kontaktnachverfolgung und die telefonische Benachrichtigung von positiv auf Corona getesteten Menschen. Beides soll in der Stadtbücherei geschehen, entsprechende Arbeitsplätze würden derzeit von der IT-Abteilung eingerichtet.

Keine Säumnisgebühren

Weil die Stadtbücherei damit am Samstag letztmals in 2021 geöffnet hat, werden laut Stadt die Leihfristen pauschal verlängert. Säumnisgebühren gebe es während der Schließzeit nicht. Die Rückgabebox der Bücherei im Klemmhof ist während der Öffnungszeiten des DRK-Testzentrums weiterhin zugänglich: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 8 bis 14 Uhr. Die digitalen Angebote laufen weiter: open.neustadt.eu.

Wie berichtet, hat die Stadt eigene Kulturveranstaltungen im Dezember abgesagt. Das Geld für erworbene Eintrittskarten werde erstattet, auch für jene, die bei „Ticket Regional“ gekauft wurden. Die Rückgabe ist per E-Mail an kultur@neustadt.eu oder auf dem Postweg möglich. Betroffene Veranstaltungen sind das Konzert „Villa Vibes“, die Komödie „Schtonk“, das „Treppenhaus-Konzert“ mit Kosho & Joo Kraus, die Oper „Donizettis Tudor Queens“, das „Kurpfalz-Konzert“ der Musikhochschule Mannheim und die „Silvesterkonzerte“ der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz.

Weil auch Personal der Tourist-Info das Gesundheitsamt unterstützt, ist sie ab Montag zunächst nur noch vormittags geöffnet, und zwar Montag bis Freitag, 9.30 bis 13 Uhr.