Vom 27. bis 29. Mai feiern die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss unter dem Motto „Mut zur Freiheit“ das erste Demokratiefest. Im Mittelpunkt stehen vor allem Mitmachangebote. Es gibt aber auch Musik, Wein und Theater.

2032 jährt sich das Hambacher Fest zum 200. Mal. Bis dahin wollen die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss fünf Demokratiefeste feiern. Rund um den 190. Jahrestag des bedeutendsten historischen Ereignisses in Neustadt soll es Ende Mai ein großes Familienprogramm an den Originalorten des Hambacher Festes von 1832 geben: auf dem Marktplatz, auf dem Weg zum Schlossberg und auf dem Hambacher Schloss selbst.

Beteiligen werden sich rund 40 Vereine, Institutionen, Privatpersonen und Künstler. Ein ausgeschilderter Freiheitsweg führt vom Marktplatz über die Hambacher Höhe zum Hambacher Schloss und zurück. Abseilen vom Stiftskirchturm, eine Graffitiaktion unter dem Motto „Künstlerische Freiheit“ oder Kabarett mit Abdelkarim im Hambacher Schloss – die Organisatoren haben sich um ein buntes Programm bemüht. Zum Festauftakt wird am Freitag, 27. Mai, um 15 Uhr ein Wandbild, ein sogenanntes Mural, zum Thema Demokratie und Freiheit in der Karl-Helfferich-Straße enthüllt. Entworfen und umgesetzt hat das Kunstwerk Rick Riojas aus Mannheim.

Partnerstädte mit dabei

Die Partnerstädte Wernigerode, Mâcon und Mersin-Yenişehir werden sich mit Aktionen am Fest beteiligen. Interessierte dürfen sich am Freitag um 16 Uhr auf einen Vortrag von Uwe Lagatz aus Wernigerode im Saalbau freuen. Um 18.30 Uhr lädt das Roxy-Kino zu einem „Kinoabend der Freiheit“ ein. Gezeigt werden zwei Filme aus Neustadt und Wernigerode zum Thema Freiheit und Demokratie.

Für Samstag, 28. Mai, ist von 12 bis 22 Uhr in der Innenstadt ein Programm vorgesehen. Auf dem Schloss gibt es an dem Tag von 11 bis 18 Uhr. Veranstaltungsbeginn am Sonntag, 29. Mai, ist in der Innenstadt und auf dem Schlossberg um 11 Uhr (in der Stadt geht es dann bis 20 Uhr, auf dem Schlossberg bis 16 Uhr). An beiden Tagen laden die Neustadter Weinhoheiten in das „Weindorf“ im Rathausinnenhof ein. Die Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.

Neue Dauerausstellung

Auch Musik ist im Angebot: Auf dem Marktplatz spielen etwa die Blue Note Bigband, die Jugendphilharmonie Neustadt und die Coverband The Bombshells. Die Stiftung Hambacher Schloss bietet unter anderem Theater für Erwachsene („Die Mainzer Republik“ von Tino Leo) und Kinder (Premiere des Kindertheaterstücks „Panthea – Hüterin der Zeitreisenden“), lädt zum Mitdiskutieren beim Fest-Forum und der Impulsszene „Hinauf ihr Frauen, hinauf zum Schloss“ des Damenkollektivs Neustadt ein und unterhält die Gäste mit Musik im Schlosspark. Pünktlich zum Fest kann zudem die neue, interaktive Dauerausstellung erkundet werden.

Oberbürgermeister Marc Weigel: „Als Auftakt in die Dekade zum 200. Jubiläum des Hambacher Festes im Jahr 2032 starten wir erstmals mit einem Fest der Demokratie. Nicht nur als historische Erinnerung, sondern auch in dem Bewusstsein, dass wir uns heute mehr denn je wieder für diese Werte stark machen müssen. Die Verleihung der ersten Neustadter Demokratiepreise, dem Hambacher Freiheitspreis 1832 an Bundespräsident a.D. Joachim Gauck und dem Johann-Philipp-Abresch-Preis an die Neustadter Schubert-Schule sind Höhepunkt und Abschluss des Festes.“

Innenminister Roger Lewentz als Vorstandsvorsitzender der Stiftung Hambacher Schloss sagt: „Vor genau 190 Jahren zogen Tausende mutige Männer und Frauen zum Hambacher Schloss, um für Freiheit, Einheit und ein verbrüdertes Europa einzutreten. Auch heute sind wir als Gesellschaft herausgefordert, die Demokratie jeden Tag aufs Neue gegen ihre Feinde zu schützen. Extremistische Bestrebungen, Verschwörungserzählungen und kriegerische Angriffe wie derzeit in der Ukraine führen uns vor Augen, dass die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist, sondern stets verteidigt werden muss.“

Info

Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.neustadt.eu/1832dasfest und www.hambacher-schloss.de.