Die Stadt Neustadt und der Landkreis Bad Dürkheim teilen sich die Kosten für das Corona-Testcenter in Neustadt und das Notkrankenhaus bei den Diakonissen in Lachen-Speyerdorf. Das ist das Ziel zweier Zweckvereinbarungen, über die der Hauptausschuss des Stadtrats am Dienstag berät, der Kreisausschuss folgt im Mai. Erteilen beide grünes Licht, muss noch die Kommunalaufsicht zustimmen.

Beim Testcenter sollen die Kosten anhand der jeweiligen Anzahl an Stadt- und Kreiseinwohnern abgerechnet werden, die dort getestet wurden. Die Kosten für Menschen aus anderen Kommunen, als es zu Beginn der Pandemie auch in der Pfalz erst wenige Testcenter gab, wollen sie hälftig teilen. Beim nicht belegten Notkrankenhaus geht es um die aktuellen Unterhaltungskosten (rund 42.000 Euro) und den Rückbau (bis zu 25.000 Euro). Da es für Neustadt, Haßloch sowie die Verbandsgemeinden Lambrecht und Deidesheim vorgesehen ist, soll die Stadt 55 und der Kreis 45 Prozent dieser Kosten tragen.