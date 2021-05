Senioren sind von der Corona-Pandemie doppelt hart getroffen. Sie gehören zur Risiko-Gruppe und leiden besonders unter dem Kontaktverbot. Eine neue Landesverordnung hat den Ausgang zusätzlich beschränkt. Doch bietet sie auch mit Blick auf das Thema Isolation Überraschendes – vor allem für die Kommunen.

Als die Quarantäne im GDA Wohnstift Neustadt aufgehoben wurde, waren GDA, Oberbürgermeister und Gesundheitsamt in Sorge. Denn ab dann konnten die Senioren wieder Haus und Hof verlassen. Strengere Auflagen wurden gefordert. Dem kam das Land mit der neuen Landes-Aufnahme-Verordnung Mitte April nach. Das Ziel: Das Corona-Infektionsrisiko unter anderem in Alten- und Pflegeheimen möglichst gering zu halten. Indes nimmt die Verordnung auch kreisfreie Städte und Landkreise in eine Pflicht, die zusätzlich Geld kosten kann. Für die Kommunen gelinde gesagt eine Überraschung.

Ein Betretungsverbot, wie für Angehörige, gilt ohnehin seit Wochen. Die neuen Ausgangsbeschränkungen sehen vor, dass die Senioren das Gelände nur verlassen dürfen, wenn dort nicht genug Platz ist, um Spaziergänge ohne Ansteckungsrisiko zu gewährleisten. Wer also anderweitig frische Luft schnappen muss, darf das nur im nahen Umkreis tun – und dabei höchstens zu zweit sein sowie mit Handschuhen und Mund-Nasen-Schutz versehen. Kommt es trotzdem zu einem riskanten Drittkontakt, sind zwei Wochen Quarantäne Pflicht.

Vorgaben sehr vage

Die Vorgaben der Verordnung sind eher unbestimmt und können daher auch zu Verunsicherung führen. Im Paul-Gerhardt-Haus auf der Hambacher Höhe ist das aber kein Problem. Alle Zimmer haben Balkon und Terrasse, im innenliegenden Garten kann mit einem Alltagsbegleiter spazieren gegangen werden, wie es von der Pressestelle der Diakonissen in Speyer heißt. Maske und Abstand seien dabei selbstverständlich. Nur für dringende Angelegenheiten wie einen Arztbesucher verlassen die Senioren die Einrichtung, immer begleitet von einem Mitarbeiter.

„Wir haben einen sehr schönen Innenhof, den wir auch rege nutzen“, beschreibt Leiterin Regina Greiner die Lage im Caritas-Altenzentrum St. Ulrich in der Kernstadt. Die Spaziergänger seien gut verteilt und immer Mitarbeiter dabei. Auf die Straße zu gehen, davor haben die Senioren laut Greiner eher Angst. Einkäufe würden von Angehörigen oder Mitarbeitern erledigt.

GDA: Getrennt nach Haus A und C

Eine Sonderstellung im Reigen der Altenheime nimmt das GDA Wohnstift ein. Viele seiner Bewohner sind noch überaus selbstständig. Weil das Virus im Haus kursierte, hatte es unter Quarantäne gestanden, war dann aber wieder infektionsfrei. Mit den unbestimmten Rechtsbegriffen der neuen Verordnung hat es mittlerweile umzugehen gelernt.

Haus A und C haben laut Pressesprecher Martin Zeiss getrennte Zugangszeiten für den Park, nur bei zwingend notwendigen Terminen, Stichwort Arzt, darf das Gelände verlassen werden. Danach sei in Absprache mit dem Gesundheitsamt auch keine Quarantäne Pflicht. Auch im GDA wird versucht, die Kontaktbeschränkungen leichter zu machen. Neben Gesprächs- oder Unterhaltungsangeboten gehört sozusagen ein Stelldichein am Zaun zum Neubaugebiet „Am Wolfenacker“ dazu. Dort können sich Senioren mit Angehörigen treffen, ohne sich zu nahe zu kommen, wie Zeiss berichtet.

Was, wenn ein Heim kollabiert?

Indes hat die neue Verordnung auch das Ziel, Krankenhäuser zu entlasten. Im Corona-Ernstfall, aber auch, um ihnen wieder mehr Luft für den regulären Betrieb zu verschaffen. Deshalb sollen die Heime eigene Quarantänebereiche ausweisen: für Neuzugänge, aber auch für infizierte Bewohner, die, wenn nicht schwer erkrankt, im Heim wieder gesund werden könnten, oder, falls sie im Krankenhaus waren, früher wieder zurückkehren könnten.

Die Neustadter Altenzentren haben zwar einige Möglichkeiten, um solche Bewohner in Einzelzimmern mit eigenem Sanitärbereich unterbringen zu können, indes sind das nicht genug. Zudem besteht immer die Gefahr, dass eine Einrichtung wegen des Virus kollabiert. Aus diesen Gründen nimmt das Land die kreisfreien Städte, wie Neustadt, und Landkreise, wie den Kreis Bad Dürkheim, in die Pflicht. Sie sollen – und zwar umgehend – solche Quarantäne- und Isolationsmöglichkeiten schaffen. Eine Standortmöglichkeit: Reha-Einrichtungen, die aktuell wegen Corona nicht genutzt werden dürfen.

Notkrankenhaus eine Möglichkeit?

Was genau das alles bedeuten soll, wie es finanziert und organisiert wird, darüber sind die Kommunen mit dem Land im Gespräch. Für Neustadt sieht sich Oberbürgermeister Marc Weigel auf der sicheren Seite: Das Konzept des Notkrankenhauses in Lachen-Speyerdorf würde dem genau entsprechen – dank der Gästezimmer vor allem im zweiten Haus. Von Anfang an sei es für Corona-Patienten der Risikogruppen gedacht gewesen – also für Senioren, die keine Intensivbetreuung brauchen, aber nicht zu Hause oder im Heim gesunden könnten. Das Notkrankenhaus steht seit 23. März, ist aber nicht in Betrieb. Die Stadt beziffert die Stand-by-Kosten mit 40.000 Euro im Monat.

Im Landkreis wurde erst dieser Tage das katholische St. Christophorus-Tagungshaus als Behelfskrankenhaus ausgewiesen. Es soll nicht Corona-Patienten dienen, sondern die Kliniken in Bad Dürkheim und Grünstadt im Bedarfsfall von anderen Patienten entlasten. Derzeit prüft die Verwaltung die neue Verordnung. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld kann sich vorstellen, dass geschlossene Reha-Kliniken in der Kurstadt Bad Dürkheim eine Möglichkeit wären. Hilfe hat er dem Rhein-Pfalz-Kreis zugesagt, der über keine Quarantäne- und Isolationskapazitäten verfüge.

Kostenregelung noch offen

Und wer bezahlt? Das wird derzeit laut Land zwischen Kommunen, Kassen und Heimträgern abgestimmt. Indes kämen für den laufenden Betrieb zum Beispiel Mittel aus der normalen Finanzierung gemäß Pflegeversicherung in Frage oder aus dem Sozialdienstleister-Gesetz sowie aus den Corona-Schutzschirmen. Einfach klingt das alles nicht – sowohl Pflegeverbände als auch die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion haben die Verordnung bereits als unbrauchbar kritisiert.