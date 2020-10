Es sind gut 50 Namen, die eine Schülerin und ein Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums vorlesen. Viele Nachnamen sind gleich, weisen auf eine Familie hin. Der Gedanke daran ist nur schwer auszuhalten. Auch wenn rund um das Hinweisschild nach Gurs der ganz normale Neustadter Alltag tobt, Verkehrslärm eingeschlossen.

80 Jahre ist es her, dass auch aus Neustadt jüdische Mitbürger von Nazi-Truppen in das Lager Gurs im Südwesten Frankreichs deportiert wurden. Nur einige wenige überlebten. In Neustadt mussten sie sich am 22. Oktober 1940 binnen einer Stunde auf dem Platz am Saalbau versammeln, „mitten in der Öffentlichkeit“, wie es Eberhard Dittus vom Förderverein der Gedenkstätte für NS-Opfer bei der Gedenkveranstaltung am Donnerstagvormittag formulierte. Von dort aus traten sie den 1319 Kilometer langen Todesweg nach Gurs an, nur einen Koffer durften sie mitnehmen.

„Grenzenlose Dummheit“

Zehn Jahre ist es her, dass das Hinweisschild auf Gurs am Saalbau aufgestellt wurde. Damals seien weniger Gäste dabei gewesen, so Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer mit Blick auf die jetzigen Vertreter des öffentlichen Lebens. Damals habe sich aber auch niemand vorstellen können, wie sich die Zeiten verändern, dass heute wieder Gewalt und Hass gegenüber Andersdenkenden und vor allem Menschen jüdischen Glaubens herrschen könnten. Das mache einerseits sprachlos wegen der damit verbundenen „grenzenlosen Dummheit“, zum anderen löse die damit einhergehende Menschenverachtung Entsetzen aus.

Wichtig für alle: Es nie wieder so weit kommen zu lassen. Neue Info-Tafeln am Gurs-Kilometerschild sollen helfen, die Erinnerung und Mahnung wachzuhalten.