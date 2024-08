Zum sechsten Mal beteiligt sich Neustadt am internationalen Stadtradeln-Wettbewerb. Die Stadt ruft nun zur Teilnahme auf, damit möglichst viele Kilometer zusammenkommen.

Zwischen dem 7. und 27. September läuft der Wettbewerb, der in Neustadt mit einer Sternfahrt zum Rathaus beginnt. Mitmachen können alle, die in einer teilnehmenden Kommune wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Das Stadtradeln-Team der Stadt Neustadt ruft dazu auf, sich online unter stadtradeln.de/neustadt-weinstrasse anzumelden. Gefahrene Kilometer werden am besten mit der Stadtradeln-App gesammelt. Zeitgleich wird mit der Nutzung der App auch zur sogenannten Heatmap beigetragen. Die Heatmap zeigt alle GPS-Daten der Strecken an, die während des Stadtradeln-Zeitraums gefahren wurden. So wird erkennbar, wo, wie viele Radelnde unterwegs sind und der Radverkehr insgesamt sichtbar gemacht. Die Teilnahme kann sowohl als neu gegründetes Team erfolgen oder indem man sich einem bestehenden Team anschließt.

Die Stadt wirbt für die Teilnahme mit dem Hinweis, dass der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad gut fürs Klima sei. „Nebenbei lassen sich die Vorteile des Radelns selbst erleben – für Gesundheit, Fitness und den Geldbeutel“, heißt es weiter.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich in Neustadt 943 Radfahrerinnen und Radfahrer, die gemeinsam nach Angaben der Stadt 193.090 Kilometer fuhren. Weltweit waren demnach 1,1 Teilnehmer angemeldet, die zusammen 227 Millionen Kilometer zurücklegten.

In den drei Radelwochen wird es wieder ein geführtes Tourenprogramm geben. Jeweils an den Wochenenden führen die Touren über geringe Steigungen und in gemäßigtem Tempo zu einem Ziel mit Themenschwerpunkt und sind dabei bewusst familienfreundlich gestaltet. Das Tourenprogramm startet am Samstag mit der Sternfahrt zum Rathausinnenhof. Als Auftakt sind alle Teilnehmer eingeladen, ihren eigenen Weg bis zum Rathaus zu wählen und sich gegen 11 Uhr dort einzufinden. Vor Ort können die einzelnen Anfahrtsrouten auf einer Karte eintragen und so der Stern bildlich dargestellt werden. Infos zu den weiteren Touren sind ebenfalls auf der Stadtradeln-Website zu finden.

Das Ende der Kampagne bildet wieder die im Rahmen des Haiselscher Weinlesefests stattfindende Abschlussfeier am Montag, 14. Oktober, von 16.30 bis 17.30 Uhr. Hier werden die Teilnehmer auf der Bühne geehrt, Urkunden ausgeteilt und Tombolapreise unter den Radelnden verlost.

Der Wettbewerb Stadtradeln des Städtenetzwerks Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für die Radverkehrsförderung einzusetzen. Im Team mit den Bürgern sollen sie möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. Die Kampagne will für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen.