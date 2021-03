Das Coronavirus verursacht bei der Landtagswahl am 14. März der Stadtverwaltung und den Wahlhelfern zusätzliche Arbeit. Außerdem fallen für die Stadt zusätzliche Kosten von etwa 25.000 Euro an. Nach wie vor werden Wahlhelfer gesucht.

Mehr als 50 Männer und Frauen, die bisher bei Wahlen aufgepasst haben, dass alles mit rechten Dingen zugeht und abends Stimmen gezählt haben, haben nach Angaben von Anna Pojtinger vom Stadtmarketing der Neustadter Stadtverwaltung abgesagt. Der Grund ist Corona. Ein Teil derjenigen, die keinen Wahldienst machen möchten, sei älter oder habe Vorerkrankungen, so Pojtinger. Doch auch Jüngere seien zum Teil nicht bereit, als Wahlhelfer tätig zu sein.

Am 14. März werden für die Ehrenamtlichen nur Kaltgetränke angeboten. Alle seien darüber informiert worden, „um sich an diesem Tag selbst zu versorgen“. Statt Essen gibt es einen Corona-Schnelltest, den jeder Wahlhelfer vor Dienstbeginn machen lassen muss, so Pojtinger. Wie sie betont, ist der für die Helfer kostenlos.

Zusätzliche Kosten für Hygiene

Für die Stadt fällt dagegen einiges an zusätzlichen Kosten an. Desinfektionsmittel, Trennscheiben, Masken, Schreibstifte, Einmalhandschuhe schlagen nach Angaben von Pojtinger mit insgesamt etwa 25.000 Euro zu Buche. Vom Land gebe es einen Zuschuss von 300 Euro pro Wahllokal.

Der Landeswahlleiter hat für den 14. März einen Hygieneplan vorgegeben. Die Stadtverwaltung geht teils noch darüber hinaus. So habe sie entschieden, dass in jedem Wahllokal nur zwei Wahlkabinen aufgestellt werden, so Pojtinger. Und es dürfen immer nur zwei Wähler im Wahllokal sein.

Kabinen werden desinfiziert

Wenn ein Wähler sein Kreuzchen gemacht hat und wieder aus der Wahlkabine ist, müsse ein Wahlhelfer den Tisch der Wahlkabine desinfizieren, teilt Pojtinger mit. Bei Wahlen soll in der Regel der Stift benutzt werden, der in der Wahlkabine liegt. Das ist bei der Corona-Wahl anders. Jeder Wähler bekommt einen Stift und muss diesen mitnehmen. Auch eigene Stifte dürfen benutzt werden.

Wahlhelfer und Wähler müssen medizinische Masken tragen, der Mindestabstand ist generell einzuhalten, Trennscheiben werden aufgestellt, Desinfektionsmittel muss genutzt werden, nennt Pojtinger weitere Vorschriften.

Viele neue Wahllokale

Abstand halten ist auch beim Auszählen geboten, wenn in Teams die Stimmen gezählt werden, das Mehr-Augen-Prinzip gilt und der Wahlvorstand dabei sein muss. Bei der Schulung der Wahlhelfer werde darauf besonders aufmerksam gemacht, so Pojtinger.

Auch bei den Wahllokalen sorgt das Virus für Veränderungen. Ein Teil der Haardter geht normalerweise ins Wohnstift zum Wählen. Das geht in einem Seniorenwohnheim in Pandemie-Zeiten nicht. Deshalb wurde das Wahllokal in die Halle des TuS Haardt verlegt. In Mußbach wurden die beiden Wahllokale, die in der Schule waren, in die Halle der Grundschule verlegt. Außerdem sind mehrere Wahllokale in Schulen bei der Landtagswahl in größeren Räumen oder in Turnhallen. Das eigentlich gewünschte Besucher-Einbahnstraßen-System sei trotzdem nicht in allen Wahllokalen möglich, informiert Pojtinger.