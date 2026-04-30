Die Stadt verzichtet künftig auf eine Stelle, in deren Zuständigkeit Nachhaltigkeit und kommunale Entwicklungspolitik fällt. Die Grünen sind schwer enttäuscht.

Es war keine angenehme Situation für Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG), er selbst sprach von einem „unerfreulichen Vorschlag“ der Stadtverwaltung. Weigel hatte gerade im Stadtrat verkündet, dass die Verwaltung nicht beabsichtige, erneut eine Förderung für die Stelle „Kommunales Entwicklungs- und Politikmanagement“ zu beantragen, die Stelle damit künftig wegfalle. Das Pikante dabei: Die Verwaltungsmitarbeiterin, um deren Job es geht, saß am Dienstagabend mit im Ratssaal. Sie hatte kurz vorher noch den Nachhaltigkeitsbericht präsentiert.

Aber nicht deswegen hatte sich Weigel zu ihrer beruflichen Zukunft geäußert. Anlass war vielmehr ein Antrag der Grünen für die Stadtratssitzung, in dem die Fortführung der Stelle beantragt wurde. Fraktionssprecher Rainer Grun-Marquardt hatte das damit begründet, dass die damit verbundenen Aufgaben, die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts, nicht so nebenbei erledigt werden könnten. Er wies darauf hin, dass die Stelle für weitere zwei Jahre immer noch mit über 70 Prozent gefördert werde, die Kosten für die Stadt also nicht so hoch seien.

Weigel bestätigte, dass die Stadt aktuell vor der Frage stehe, ob sie eine neue Förderung beantrage. Das möchte die Verwaltung aber nicht tun, wobei die Entscheidung beim Stadtrat liegt. Der OB bestätigte auch, dass die Kosten für die Stadt mit etwa 20.000 Euro im Jahr überschaubar seien und die Empfehlung der Verwaltung „nichts mit der persönlichen Leistung der Kollegin“ zu tun habe. Aber es gehe bei der Stelle nicht nur um Nachhaltigkeit vor Ort in Neustadt, sondern um kommunale Entwicklungspolitik, also auch um die Zusammenarbeit mit Partnern im globalen Süden. Da sei sich die Stadtspitze aber einig, dass man sich von diesem Aufgabengebiet verabschieden müsse, angesichts eines Haushaltsdefizits in diesem Jahr von 25 Millionen Euro. „Das können wir uns nicht mehr leisten.“

Stadträtin verlässt Sitzung

Weigel machte deutlich, dass es nicht nur um diese Stelle gehen werde: „Ich muss Ihnen leider sagen, dass das der Auftakt sein wird von weiteren Empfehlungen, die wir Ihnen als Verwaltung aussprechen müssen.“ Es sagte dies mit Blick auf Förderprogramme, bei denen die Stadt einen Eigenanteil stemmen muss und es um freiwillige Leistungen geht. Der Oberbürgermeister machte auch deutlich, dass die Kommunen nicht die Verursacher der Krise seien, dass er die Verantwortung in erster Linie bei Bund und Land sieht, die Kommunen finanziell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben auch finanzieren können.

Als Weigel dann die Diskussion eröffnete, machte AfD-Stadträtin Nina Julier lautstark auf sich aufmerksam. Sie habe sich als erstes gemeldet, rief sie. Als sie dann das Wort erhielt, lobte sie Weigels Position, sprach davon, dass mit dem Beamtenstatus tuck sei und dass gerade jeder kotze. „Neustadt bitte nicht mehr aufplustern“, forderte sie. An Weigel gerichtet, sagte sie, er wisse schon, was sie meine. Das wollte Weigel so nicht bestätigen, woraufhin Julier schimpfend aufstand, den Ratssaal verließ und bis zum Ende des öffentlichen Teils der Sitzung nicht wiederkam. Schon zuvor hatte sie die Sitzung einige Male für einige Minuten verlassen.

Ihr Fraktionskollege Karl Koscher sagte später zum Grünen-Antrag, dass man Prioritäten setze müsse. Die in Frage stehende Stelle zählte für ihn nicht dazu. Er wies darauf hin, dass Fördermittel auch Steuergelder seien.

Frey stimmt nicht mit der Koalition

Clemens Stahler, der Vorsitzende der CDU-Fraktion, sagte, dass es immer schmerzhaft sei, wenn man etwas wegstreichen müsse. Und es lasse sich immer eine Begründung finden, warum es gerade die eine Stelle nicht treffen solle. Aber man müsse mit dem Sparen auch ernst machen. Und kommunale Entwicklungspolitik sei keine Kernaufgabe der Stadt.

FWG-Fraktionschef Christoph Bachtler prophezeite, dass man am Anfang einer Entwicklung stehe, die im Dezember zu heißen Diskussionen führen werde. Er meinte damit offensichtlich die Aufstellung des Haushalts für das kommende Jahr. Friderike Graebert (Grüne) hatte die Sorge, dass mit dem Wegfall der Stelle auch die Zusammenarbeit mit der Ukraine Schaden nehme. Weigel erwiderte dazu, dass diese über die Partnerschaftsstelle abgedeckt sei.

FDP-Fraktionsvorsitzender Matthias Frey wiederum kündigte ein paar „persönliche Worte“ an. Er werde ausnahmsweise anders abstimmen als die Koalition aus FWG, CDU und FDP. Er halte es für wichtig, die Verantwortung für den globalen Süden wahrzunehmen. Er verwies auf ein Bolivien-Projekt, das in dem südamerikanischen Land für eine Zisterne gesorgt habe. Die Verwaltungsmitarbeiterin habe die Organisation da hervorragend gemacht, der Kostenbeitrag der Stadt für ihre Stelle sei „überschaubar und gut angelegt“.

Grun-Marquardt sagte im Angesicht einer drohenden Abstimmungsniederlage, er achte die anderen Meinungen. Er sehe auch das Haushaltsdefizit. Aber hier gehe es nicht um viel Geld. Der Grünen hätten daher die Sorge, dass die bisherigen Prioritäten in der Stadt verschoben würden. Aus seiner Enttäuschung machte der Fraktionssprecher keinen Hehl.

Am Ende stimmten für die Fortführung der Stelle nur die Grünen, Frey und Michael Landgraf (SPD).