Die Stadt Neustadt hat die Befragung zum Online-Service von ihrer Homepage genommen. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Hintergrund sind Beschwerden aus der Bürgerschaft. Die Stadt hatte in der vergangenen Woche über die Umfrage informiert, mit der sie wertvolle Rückmeldungen sammeln wollte, die „in die Verbesserung der städtischen Online-Dienstleistungen einfließen“ sollten. „In den letzten Tagen haben uns vermehrt Bürgerinnen und Bürger kontaktiert, die die komplexe Bedienbarkeit der Umfrage kritisierten“, heißt es nun von der Verwaltung. Auch in einem Leserbrief an die RHEINPFALZ wurde das kritisiert. Entwickelt wurde die Umfrage nach Angaben der Stadt von einem Anbieter städtischer und kommunaler Internetauftritte, der auch als Dienstleister für Neustadt tätig ist. Der Dienstleister wurde demnach über die Kritik der Bürger informiert.