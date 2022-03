Seit dem Montagmorgen laden Stühle vor dem Neustadter Rathaus wieder zum Verweilen ein. Geliefert haben sie Mitarbeiter des städtischen Bauhofs. Jeden Morgen gegen 7 Uhr werden die rund 20 Exemplare von einem Kollegen aus dem Team der Straßenreinigung vom Rathausinnenhof in die hoffentlich scheinende Sonne gestellt und abends spätestens um 23 Uhr wieder „ins Bett gebracht“. Und das an jedem Tag der Woche sowie an den Wochenenden. Gelagert werden die Stühle im Winter beim Bauhof. Der hat zudem neue bestellt, um das gut genutzte Angebot ausweiten zu können.