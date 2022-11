Von Mittwoch bis Freitag wird der Biomüll in Neustadt zum zweiten Mal sortiert. Nach Angaben des Eigenbetriebs Stadtentsorgung (ESN) werden dafür vor der Leerung der Biotonnen Stichproben erfasst. Dadurch könne es bei der Biotonnenleerung zu Verschiebungen von einigen Stunden kommen. „Dennoch werden alle Biotonnen am regulären Leerungstag geleert“, versichert der ESN. Der Bioabfall aus den Stichproben wird einer Sortieranalyse unterzogen. Wichtig ist, Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Biomülls zu gewinnen und zu sehen, ob sich der Störstoffanteil, also etwa Kunststoff, seit der ersten Sortierung im Juli verändert hat. Ziel ist es, die Qualität des Bioabfalls zu erhöhen und ihn gut verwerten zu können.