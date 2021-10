Der Stadtrat sucht das Gespräch mit der Neustadter Stadt-Schülervertretung. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat am Dienstagabend einstimmig auf Antrag der SPD gefasst. Anfang September hatten sich Sprecher der Stadt-Schülervertretung über die Zustände an den Neustadter Schulen beklagt und bemängelt, dass sie keine konkreten Ansprechpartner in Politik und in der Stadtverwaltung hätten. Die SPD hat darauf reagiert und beantragt, Mitglieder der Engagierten Jugend Neustadts und der Stadt-Schülervertretung zum Austausch in den Stadtrat einzuladen. Dass dies nun einstimmig beschlossen worden ist, freut Lucie Peter aus der Stadt-Schülervertretung. „Genau das wollten wir ja erreichen. Es ist wichtig, dass wir nun Gespräche führen können und sich dann auch etwas konkret tut“, sagt sie auf Anfrage. Außerdem stehe Ende Oktober ein Gespräch mit Mitarbeitern Stadtverwaltung an, da sich auch das Büro von Oberbürgermeister Marc Weigel gemeldet habe. „Wir wollen mit dem Verwaltungsvertreter besprechen, welche Themen uns beschäftigen und was genau die Stadtverwaltung dabei tun kann“, so Peter. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hatte die Stadt-Schülervertretung bauliche Mängel an vielen Schulen beklagt. Speziell der Zustand der Toiletten sei zum Teil desolat. Zum Teil gebe es auch an den Fenstern große Schäden.